Attacco “pesante” per sfidare la Juventus?

Secondo quanto riporta La Repubblica, contro la Juventus, Italiano potrebbe puntare ancora su Jovic al centro dell’attacco con Kouamé e Gonzalez ai lati. E in Portogallo spazio a Cabral con Saponara a equilibrare i reparti e la conferma dell’argentino eletto giocatore del mese di gennaio dal club viola e che è in grado di decidere la gara anche con una sola giocata.

Alternative non mancano: come Ikonè, con la speranza che tornino presto a disposizione sia Sottil che anche Castrovilli. Anche il numero dieci, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’ultimo stop ed è al lavoro per ritrovare brillantezza e ritmo. Insomma, tanti interpreti che per la prima volta potrebbero affollare il reparto offensivo alla caccia di una maglia da titolare. Italiano studia le soluzioni e spera che possa arrivare anche la continuità in termini di finalizzazione