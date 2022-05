Aveva convalidato al Var il gol in fuorigioco di Acerbi, adesso Nasca rischia una punizione esemplare

Dopo le polemiche, le discussioni e i replay di quell’episodio, la verità è solo una: il gol vittoria di Francesco Acerbi contro lo Spezia, che -tra l’altro- sta tenendo i biancocelesti tre lunghezze sopra la Fiorentina, era in chiaro offside. L’arbitro al Var, nonché ex direttore di gara, Luigi Nasca è già stato fermato per il resto della stagione, ma la pena potrebbe essere aggravata.

Come riporta infatti Il Secolo XIX , l’assistente al video Luigi Nasca, impiegato durante Spezia-Lazio, rischierebbe lo stop definitivo a causa dell’errore commesso in occasione del gol -in fuorigioco- convalidato ad Acerbi. Il direttore di gara verrebbe sostituito da colleghi iscritti a luglio al nascente corso atto a istruire direttori di gara “varisti”.