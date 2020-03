Badelj si riprende la maglia da titolare con le unghie e la Fiorentina pensa al suo riscatto dalla Lazio

Se con Montella il posto del croato era tutto sommato assicurato, con l’arrivo di Iachini Milan Badelj ha dovuto faticare per riconquistare la maglia da titolare. Una fatica che sicuramente lo ha revitalizzato rispetto a una prima parte di stagione sotto tono rispetto a tutti i suoi compagni di squadra. A Udine sarà di nuovo titolare e il centrocampista viola avrà la possibilità confermarsi metronomo della squadra. La Fiorentina sembra pensare guardare però oltre. Il suo contratto scade a giugno e se tutto rimane così il croato farà ritorno alla Lazio. Il suo riscatto si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Con l’arrivo in estate di Amrabat il posto per Badelj sarà sicuramente meno, ma potrebbe comunque rimanere una buona alternativa. A riportarlo è la Repubblica.