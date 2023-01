Baiano: “Dovremo rimpiangere Piatek. Belotti è in vacanza a Roma, siamo sicuri possa dare più di Jovic e Cabral?”

Francesco Baiano ha parlato a Radio Bruno, parlando della situazione degli attaccanti in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Temo che dovremo rimpiangere Piatek. Dopo l’addio di Vlahovic, l’attacco è diventato il punto debole della squadra, i numeri parlano chiaro. Prandelli lo valorizzò facendolo giocare tutte le partite”

“Vedendo Jovic da fuori, però, sembra sia fuori da gioco viola. Credo che debba giocare con un altro attaccante accanto, come se fosse una seconda punta. A Roma Belotti è come se fosse in vacanza. Siamo sicuri che possa dare più del serbo e di Cabral?”