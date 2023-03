Ballardini: “Nel primo tempo la Fiorentina non aveva neanche creato chissà cosa ma serve molto altro. Così non ci divertiamo”

A Dazn intervista anche per Davide Ballardini, tecnico della Cremonese:

“La prestazione è stata di impegno ma serve altro, intanto più personalità, più furore. Siamo stati nel primo tempo ordinati, la Fiorentina non ha avuto grosse situazioni pericolose a parte il gol però si deve fare molto di più. Così non ci divertiamo e non va bene.

E’ un aspetto che va allenato nella testa e nelle gambe, questo è il nostro cruccio perché per me la Cremonese deve partire subito con un dinamismo e un’aggressività diversi. Invece lo vediamo a tratti e soprattutto nella seconda parte della partita, non esiste. Siamo una squadra che non ha paura di correre ma va fatto da subito, con intensità”.