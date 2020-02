L’ex giocatore di Livorno e Sampdoria, David Balleri è intervenuto a Radio Bruno Toscana parlando della sfida di domenica: “Sampdoria e Fiorentina non partivano per salvarsi, sarà una partita difficile per entrambe le squadre perché hanno bisogno di punti e sarà combattuta fino alla fine”.

E su Duncan: “Andavo a vedere gli allenamenti del Livorno, era giovanissimo ma fu uno dei protagonisti per andare in Serie A. Alla Fiorentina può fare bene”.