Ballottaggi particolarmente aperti in difesa: scalpita Terzic per un ritorno da titolare. Jovic in vantaggio su Cabral, Sottil…

Aggiornamenti in casa Fiorentina, riportati da Radio Bruno Toscana, in vista della gara di domani contro lo Spezia. Un occhio di riguardo è indubbiamente proiettato alla gara di giovedì prossimo contro il Lech Poznan: Italiano apporterà dei cambiamenti. Non in porta, dove si conferma Pietro Terracciano, bensì in difesa: Milenkovic, Quarta e Igor si giocano due posti. Probabile un turno di riposo per il brasiliano, ma occhio anche a Ranieri. Sulla sinistra, Aleksa Terzic potrebbe tornare titolare dopo oltre un mese dall’ultima volta.

Anche in attacco, possono trovare spazio elementi che si son visti poco nell’ultimo periodo, come Riccardo Sottil nella posizione di esterno, dove può riposare Ikoné. Davanti, Luka Jovic è in vantaggio su Arthur Cabral.