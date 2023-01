Barak: “E’ un nostro obiettivo arrivare in fondo alla Coppa Italia. Bello dare questa continuità”

Man of the match per Mediaset, Antonin Barak che ha parlato così dopo aver deciso Fiorentina-Sampdoria:

“Era la situazione che creiamo spesso, è rimbalzata bene la palla e ho avuto un po’ di fortuna. Il mister spinge sempre durante la partita. Noi siamo contenti di aver passato il turno, era il nostro obiettivo e ora pensiamo al campionato. Arrivare in fondo in Coppa Italia? E’ sicuramente un nostro obiettivo, vogliamo dare soddisfazioni alla gente, sia qui che in Europa. Siamo contenti di aver dato continuità ai risultati”.