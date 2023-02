Barak: “Felice per gol e vittoria. Grazie Verona, resterai per sempre nel mio cuore”

Ha sbloccato il risultato in una gara difficile e contro la sua ex squadra. Antonin Barak è stato uno dei protagonisti della Fiorentina a Verona ed è merito suo se la partita è andata in discesa per i Viola di Italiano. Fischiato da qualche tifoso gialloblù dopo la sua rete, il centrocampista ceco ha comunque voluto ringraziare il suo vecchio pubblico.

Su Instagram, Barak ha infatti scritto: “Contento per la vittoria e per il gol! Comunque Verona grazie ancora una volta per tutto! Rimarrai sempre nel mio cuore“. Questo, Antonin Barak dopo Verona-Fiorentina: