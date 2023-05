Barak segna all’ultimo minuto dei tempi supplementari e porta la Fiorentina in finale di Conference League a Praga

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Basilea-Fiorentina 1-3 (35′, 72′ Gonzalez, 54′ Amdouni, 120’+8 Barak)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor (56′ Ranieri), Biraghi; Castrovilli, Amrabat; Brekalo (46′ Ikone); Bonaventura (106′ Barak), Gonzalez; Cabral (90′ Jovic).

120’+9 Finisce qui! La Fiorentina vince 3-1 a Basilea e va in finale di Conference League!

120’+9 Palo di Jovic! Clamoroso legno colpito dall’attaccante viola a porta spalancata!

120+8 Ammonito Barak per essersi tolto la maglia nell’esultanza dopo il gol.

120+8 GOOOOL!!!!! BARAK!!!!!! Su una conclusione da fuori di Mandragora respinta da Hitz l’azione viola riprende, con Jovic che rimette il pallone in area per Barak che con un tiro di sinistro sigla il 3-1!!!!

120’+6 Tiro rasoterra di Biraghi con il piede debole che finisce tra le braccia di Hint.

120’+4′ Si rivede all’improvviso il Basilea in attacco, con Terracciano che smanaccia un pallone ma alla fine la difesa viola trova il modo di rimediare.

120’+2 Clamorosa occasione cestinata da Jovic, che a tu per tu con Hitz spara alto sopra la traversa!

120′ Saranno otto i minuti di recupero.

120′ Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Castrovilli, va in campo Mandragora.

119′ Errore di Hitz che regala il pallone a Ikone, il quale va in area ma sbaglia il tiro a giro mandando il pallone sul fondo.

116′ Cross di Biraghi da calcio d’angolo, stacca di testa Gonzalez ma c’è la parata di Hitz.

115′ Gioco che riparte. Il tifoso viola viene intanto trasportato in ospedale.

112′ Gioco ancora fermo, non è chiara la situazione sanitaria del tifoso.

108′ Gioco fermo: malore per un tifoso viola nel settore ospiti.

107′ Cross di Biraghi per il colpo di testa di Barak, il pallone sfila sul fondo.

106′ Il secondo tempo inizia con un cambio per parte: nella Fiorentina esce Bonaventura e va in campo Barak, mentre nel Basilea fuori Burger per Males.

105′ Finisce il primo tempo supplementare.

103′ Ammonito Bonaventura che nel ricevere un pallone allarga fallosamente il braccio su un avversario.

102′ Burger stoppa e conclude verso la porta, para e blocca il pallone Terracciano.

99′ Altra grandissima opportunità per la Fiorentina, con Biraghi che pesca Bonaventura, il quale controlla il pallone, evita il diretto marcatore e si gira per la conclusione, para ancora Hitz.

98′ Ammonito il tecnico viola Italiano per proteste.

96′ Cartellino giallo discutibile quello mostrato ad Ikone per simulazione, quando era stato vistosamente spintonato con una spallata.

95′ Mischia in area e pallone tra i piedi di Gonzalez che si trova però schermato da Hitz a pochi passi dalla porta.

94′ Jovic vicino al gol!!! Cross di Amrabat per l’attaccante viola che va di testa, paratona di Hitz.

91′ Va al tiro Amdouni dopo una ripartenza del Basilea, para Terracciano.

90′ Il primo tempo supplementare inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Cabral, tocca a Jovic.

90’+3 Finisce il secondo tempo. Si va ai supplementari.

90′ Saranno tre i minuti di recupero.

89′ Ammonito Burger per intervento falloso su Gonzalez.

88′ Ammoniti Gonzalez per fallo commesso su Zeqiri.

87′ Altro cambio nel Basilea: esce Xhaka, tocca a Frei.

84′ Stop artistico di Castrovilli in area per Cabral, ma il pallone diventa poi preda della difesa del Basilea.

81′ Primo cambio per il Basilea: esce Augustin, va in campo Zeqiri.

80′ Che occasione per la Fiorentina! Calcio d’angolo battuto da Biraghi, stacca Milenkovic facendo rimbalzare il pallone che poi va oltre la traversa.

79′ Va a calciare sul primo palo Bonaventura, para e Hintz.

77′ Bell’azione di Ikone che va a servire Bonaventura al centro, il suo tiro finisce perà sul fondo

75′ Altra azione prolungata d’attacco della Fiorentina, va Castrovilli al tiro non mirando però il bersaglio.

72′ GOOOOL!!! GONZALEZ!!!!! Dopo una serie di calci d’angolo un cross di Dodô, viene respinto corto dalla difesa del Basilea e Gonzalez va al tiro segnando il secondo gol della Fiorentina!

69′ Cross di Bonaventura in area, ci arriva prima la difesa del Basilea di Cabral.

66′ Amdouni si presenta in area, lo chiude tempestivamente Ranieri.

63′ Occasione per la Fiorentina, con Biraghi che crossa in area per Bonaventura che va alla conclusione ravvicinata spedendo alto il pallone.

61′ Possibile contropiede della Fiorentina non sfruttato, con Castrovilli che sbaglia sull’uslutlimo passaggio.

59′ Ammonito subito Ranieri per un fallo commesso su Augustin.

56′ Prova a correre ai ripari Italiano togliendo dal campo subito Igor: tocca a Ranieri.

54′ Gol del Basilea. Amdouni viene pescato su calcio di punizione, dribbla Igor e fulmina Terracciano conclundendo sul secondo palo.

52′ Occasione per la Fiorentina! Grande giocata di Bonaventura che mette Cabral davanti alla porta, esce Hint a neutralizzare l’azione.

49′ Cross di Dodô in area per Cabral, lo anticipa in area la difesa del Basilea.

46′ La ripresa inizia con un cambio: al posto di Brekalo va in campo Ikone.

45’+1 Il primo tempo finisce con l’1-0 della Fiorentina firmato da Gonzalez.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

43′ Altro cross di Dodô nel mezzo, respinge Burger con i viola che protestano per un possibile tocco di mano.

40′ Che occasione per Bonaventura! Cross di Dodô in area e colpo di testa del centrocampista viola, paratona di Hitz che gli dice di no.

38′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci prova il Basilea con Ndoye che conclude con un tiro da fuori che finisce alto.

35′ GOOOOOOLLLLLLL!!! GONZALEZ!!!! Calcio d’angolo di Biraghi e Gonzalez di testa spedisce il pallone in porta!

33′ Bonaventura vicino al gol! Sugli sviluppi del calcio d’angolo si gira e cerca il tiro, Hitz devia il pallone sopra la traversa.

30′ Occasione per la Fiorentina con il cross di Biraghi per il colpo di testa Gonzalez, pallone che esce vicino al secondo palo. Prima vera palla gol per i viola.

28′ Continua l’imprecisione della Fiorentina anche nei passaggi più elementari: approccio dei viola totalmente errato per adesso.

25′ Crossi di Biraghi, va di testa Castrovilli mandando il pallone alto.

23′ Basilea che continua ad attaccare rivelandosi impreciso al momento del tiro. La Fiorentina deve ancora accendere i motori.

21′ Il primo cartellino della gara è Igor per aver fermato fallosamente Ndoye quasi sulla linea di fondo.

20′ Va al tiro Ndoye dopo un’azione corale del Basilea, conclusione che esce sul fondo.

18′ Punizione calciata da Xhaka, pallone che si alza di poco sopra la traversa.

16′ Errore clamoroso di Igor che concede il contropiede agli avversari; chiude l’azione del Basilea Amrabat, ma che rischio per la Fiorentina!

14′ Lancio lungo di Dodô per Cabral in area, ma i due non si intendono.

11′ Spizzata di Bonaventura verso la porta, fa suo il pallone Hitz in presa alta.

8′ Sbaglia in fase di impostazione Amrabat, rimedia Igor andando a contrastare Burger che stava andando ad attaccare l’area viola.

5′ Giro palla lento della Fiorentina, che sta studiando dove colpire avversari.

2′ Basilea subito all’attacco con un cross da destra per Amdouni, chiude tutto puntualmente Milenkovic.

1′ Inizia la gara al St. Jakob -Park! Forza viola!

La Fiorentina si presenta a quella che è probabilmente la partita più importante della stagione. Nella semifinale di ritorno di Conference League, contro il Basilea, la Viola si gioca la possibilità di ribaltare il doloroso 1-2 dell’andata. Sono gli ultimi 90 minuti prima della finale a Praga: in palio c’è un traguardo che i gigliati, in campo europeo, non raggiungono da oltre 30 anni. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d’inizio alle ore 21.

