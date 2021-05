Bargiggia: “Lotito sta trovando il modo di rimanere ai vertiti della Lega nonostante la squalifica. Bene ha fatto la Fiorentina a dissociarsi da…”

Sul proprio sito il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato di alcune tematiche che riguardano dall’interno il sistema calcio italiano, in particolare della posizione di De Laurentiis e Lotito. Queste le sue parole, anche in riferimento alla posizione della Fiorentina: “Lotito e De Laurentiis (isolati per la verità) stanno facendo di tutto per scardinare l’ordine costituito, nel tentativo di azzerare i vertici della Lega. Ma c’è di più: i presidenti della serie A cominciano a farsi venire anche un dubbio che a nostro avviso è legittimo e va denunciato. Questi incontri non saranno poi un escamotage trovato da Lotito per restare ancora dentro ai lavori della Lega ed influenzarli a suo piacimento, quando invece dovrebbe esserne escluso perché squalificato e quindi impossibilitato a partecipare ai lavori dell’Assemblea? Il sospetto è forte”

E ancora: “Com’è possibile trattare temi così delicati e strutturali, che dovrebbero uscire soltanto dal lavoro dell’Assemblea con il coordinamento del suo amministratore delegato (De Siervo, 1 milione all’anno di stipendio) nel corso di riunioni informali? Un po’ come se i presidenti della serie A si ritrovassero al bar. Oppure in spiaggia sotto l’ombrellone (…). Bene ha fatto la Fiorentina con Joe Barone a dissociarsi da queste pratiche; ha infatti informato di voler aderire soltanto ai lavori messi in agenda in Assemblea e non in altre sedi”.