Barone: “Abbiamo rispettato la storia di Firenze e dei tifosi. Presto Commisso sarà a Firenze”

Subito dopo la presentazione del nuovo stemma della Fiorentina, il direttore generale Joe Barone si è soffermato sulle motivazioni della scelta.

“In Italia la V è la Viola, è il simbolo di Firenze e la Fiorentina. Voglio continuamente ringraziare la famiglia Commisso: ieri ho sentito Rocco e presto sarà con tutti noi. La V si vede nel Viola Park, nelle maglie sotto il logo ci sarà la scritta Fiorentina. Il giglio rimane perché venne usato nel 1961, quando la Fiorentina arrivò a livelli europei. Abbiamo rispettato la storia di Firenze e dei tifosi. Vogliamo diventare una società vincente, tutti noi lavoriamo per quelli obiettivi e nessuno scende in campo per perdere una partita”.

Continua così Barone: “Il calcio italiano ha bisogno di una profonda riforma, cominciando dal settore giovanile e dal decreto crescita. Stiamo scivolando sempre più verso il basso, ci dobbiamo rialzare. Con l’investimento sul Viola Park abbiamo una base per creare una storia importante”.