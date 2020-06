Barone: “Campi Bisenzio è una realtà, siamo qui per iniziare il processo che ci porterà al nuovo stadio” VIDEO

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, prima di incontrare il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Siamo qui per iniziare questo processo col Comune. Vediamo quanto sarà lungo. Campi è la realtà una delle opzioni vere che ci sono sul tavolo. Speriamo di arrivare al più presto possibile ai fatti. Si lavora ogni giorno, la Fiorentina rispetta la soprintendenza e il lavoro che sta facendo. La Fiorentina fare le cose a norma di legge, vogliamo continuare ad avere un nuovo stadio e arrivare al nostro obiettivo. C’è tanto lavoro da fare anche qui, ci sono i tecnici che stanno valutando la situazione e siamo qui per questo. Vediamo Firenze intesa come area metropolitana, il nostro obiettivo è quello di fare lo stadio, punto. Ci sono due progetti importanti per la città, l’aeroporto e la nostra nuova casa: siamo qui per lavorare e non per fare un dibattito”.

