Barone: “C’è un limite agli insulti, ci vuole rispetto per la proprietà. Siamo vicini a Italiano, lo dimostriamo ogni giorno”

Nel suo intervento a Sportitalia, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha toccato anche il tema obiettivi stagionali: “Siamo ancora in corsa in campionato, in Coppa Italia ed in Conference League, crediamo in tutte le competizioni. C’è tanto da giocare, i conti si fanno sempre alla fine. Inoltre, tutta questa contestazione e questi insulti devono avere un limite: ci vuole rispetto per la proprietà e per i giocatori, questo limite non va mai passato nello sport”.

Sull’operato di Vincenzo Italiano: “Non è perché le cose vanno male, allora si cambia improvvisamente. Serve credere in lui, lavorare e dimostrargli vicinanza, come noi facciamo da ormai un po’ di tempo. Viola Park? Orgoglio per tutta la tifoseria fiorentina e per il calcio italiano. Un fiore all’occhiello che vogliamo lasciare alla città, se lo merita”.