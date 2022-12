Barone: “Ci aspetta un anno speciale, vogliamo ricominciare al meglio in campionato. Fondamentale recuperare pian piano gli infortunati”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato al termine del test al Franchi tra prima squadra e Primavera. Ecco le sue parole: “Sarà un anno speciale. Siamo ancora in corsa in tre competizioni. Ci aspettiamo un inizio di campionato piuttosto importante; speriamo di non avere nuovi infortunati, anzi, ad oggi è fondamentale aver recuperato i giocatori acciaccati“.

E aggiunge: “Il Viola Park fa parte delle cose più importanti del nuovo anno. Già oggi, vedere l’amore del tifoso fiorentino nei confronti della nostra squadra è bellissimo. Adesso la famiglia sarà ancora più vicina“.