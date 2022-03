Barone: “Commisso crede nella Fiorentina e nel calcio italiano. Il Viola Park sarà la nuova casa viola”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, ovviamente presente per la presentazione del progetto vincitore per il restyling del Franchi, ha parlato così dal palco di Palazzo Vecchio: “Prima di tutto vorrei ringraziare Commisso e la sua famiglia per credere nel calcio italiano e nella Fiorentina. Oggi ci sono tanti giocatori che hanno indossato la maglia viola, a dimostrazione che la storia va onorata”.

E poi ha aggiunto: “Stiamo costruendo il Viola Park, un luogo dove tutti i nostri giovani possono crescere insieme. E’ un centro sportivo che avrà dodici campi da calcio, a disposizione sia delle squadre maschili che femminili. E’ un progetto importante per l’Italia in questo momento di crisi, significa che crediamo molto nella Fiorentina e nei suoi tifosi”.