Barone: “Il rigore su Nico Gonzalez c’era e si è visto chiaramente. Polemiche inutili, abbiamo battuto la Roma con merito”

Presente a Roma per l’Assemblea della Lega Serie A, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai media presenti tra cui TMW rispondendo alle polemiche post partita contro la Roma: “Ci sono degli esperti in materia che lavorano su queste cose. Tutto si può migliorare, ma è un tema in cui non voglio entrare. Il rigore che ci hanno dato c’era e si è visto bene, per il resto abbiamo fatto una bella partita e la vittoria è un risultato giusto”.

E poi ha aggiunto: “Ritengo inutile fare polemiche che non esistono. Il VAR sta funzionando, siamo uno dei modelli nel calcio mondiale. Se poi ci sono delle cose che si possono migliorare, il tempo per farlo c’è sempre”.