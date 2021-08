Barone: “La nuova maglia è quella che la gente ricorda con maggior affetto, presto avrà un riferimento ad Astori. La useremo solo quest’anno” VIDEO FN

In conferenza stampa per la presentazione della sfida con l’Espanyol, parla il dg della Fiorentina Joe Barone che fa riferimento alla scelta delle nuove maglie: “Abbiamo scelto questa divisa perché risulta la più bella e quella che la gente ricorda con maggior affetto. La useremo solo in questa stagione per ricordare il 95esimo anniversario della Fiorentina“.

E ancora: “Ci abbiamo lavorato con diverse agenzie, stiamo inoltre lavorando per inserire un ricordo per Davide Astori sulle maglie dei ragazzi, perché Davide sarà sempre con noi. Speriamo di arrivare il più presto possibile il suo nome sulle nostre divise”.