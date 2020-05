Barone: “Lavoriamo tutti i giorni per fare uno STADIO nuovo da 45mila posti. Bisogna seguire l’esempio dei campionati esteri”

Il dirigente della Fiorentina Joe Barone ha parlato al portale SportBusiness: “Il primo step è il protocollo medico, lo stiamo aspettando. Ci servirà in questo momento e probabilmente per l’inizio della prossima stagione. Ci saranno tante difficoltà nel settore dei diritti tv, del merchandising, fattori che fanno sopravvivere un sacco di squadre in Europa. Ci dovremo preparare a queste difficoltà e cercare di gestirle. Non stiamo pensando solo alla Fiorentina ma al calcio italiano in generale. Pensiamo che servano nuovi investimenti per la Serie A. Il bello del calcio in Italia non è solo il gioco, ma anche le città, i tifosi, la passione che coinvolge tutte le squadre. La Liga o la Premier League sono leghe molto più commerciali. Il nostro campionato sta seguendo un trend positivo e questo è il momento di investire per pensare anche a quello che sarà il calcio in Italia per i prossimi 10 anni. Rocco Commisso vuole fare della Fiorentina una vera e propria famiglia e il primo step è sicuramente quello del centro sportivo, che accoglierà tutte le squadre viola, dalla prima squadra, alla femminile e anche tutte le giovanili. Lavoriamo tutti i giorni per avere un nuovo stadio, ma crediamo che molte delle squadre in Italia siano indietro sotto questo punto di vista. In Italia ci sono strutture degli anni ’30-’40. Bisogna seguire l’esempio dei grandi campionati esteri dove la costruzione di impianti ha portato introiti e lavoro. Stiamo cercando di fare uno stadio da 45mila posti. Abbiamo 25 skybox, vogliamo incrementarne il numero. Vogliamo portare le famiglie allo stadio come succede in America o in Inghilterra”.