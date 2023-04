Barone: “Siamo super contenti del lavoro del Comune e in ottimi rapporti con Nardella. Siamo all’opera per far giocare la Fiorentina al Franchi”

Una battuta sulla questione Franchi da parte del dg Joe Barone nel pre gara di Inter-Fiorentina a Dazn:

“Siamo super contenti del lavoro che hanno fatto il Comune e il sindaco Nardella, abbiamo grandissimi rapporti con loro. Stiamo parlando di uno stadio vincolato perché è in monumento nazionale e ci sono delle regole, quindi sono fiducioso che il sindaco trovi il modo per far giocare la Fiorentina la Franchi durante i lavori o in città. Stiamo lavorando insieme”.