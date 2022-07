Barone: “Spero Jovic vinca la classifica marcatori come fece Toni. Luis Alberto? Non parlo degli affari delle altre squadre”

In un’intervista per Sport Mediaset ha parlato il direttore generale della Fiorentina Joe Baone. Queste le sue parole: “La Fiorentina è uno stile di vita, un movimento. Stiamo lavorando su tanti fronti per il futuro, con il logo nuovo è stata fatta una grande operazione di marketing. Il mio ringraziamento va ai tifosi viola per i sacrifici che fanno per starci vicino. Voglio dire grazie anche a Rocco perché continua a investire sulla Fiorentina”

E ancora: “Jovic? Mi auguro vinca la classifica marcatori come fece Toni. Viene da una della squadre più forti del mondo e sarà molto importante per noi. Su Luis Alberto non voglio entrare negli affari di altre società, perché voglio che gli altri facciano lo stesso con noi. L’asticella bisogna sempre alzarla, tutte e tre le competizioni saranno importanti per noi”.