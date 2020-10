Barreca e una storia da enfant prodige da recuperare: l’abbondanza mancina che mancava da tempo alla Fiorentina

La storia di Antonio Barreca tra i professionisti era iniziata alla grande, con i successi nel settore giovanile del Toro e poi i prestiti in B, da titolare a 19 anni al Cittadella e da alternativa al Cagliari l’anno successivo ma con il torneo vinto. E poi nel 2016/17 il lancio definitivo in granata per merito di Mihajlovic: sembrava il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Darmian e Moretti e invece dopo un’altra mezza stagione la prima migrazione al Monaco ed una serie di prestiti, culminati ora con quello alla Fiorentina. Squadra viola che si ritrova dunque con due calciatori di ruolo da quella parte, in grado di coprire anche tutta la fascia, per un’abbondanza che mancava dai tempi di Pasqual e Alonso.

