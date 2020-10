Barreca: “Voglio giocare con continuità e dimostrare il mio valore. Tanta gente non se lo ricorda più”

Continua così la conferenza stampa di presentazione di Antonio Barreca, nuovo giocatore della Fiorentina: “Monaco? E’ stata un’avventura partita bene, poi ci sono stati alti e bassi che non mi hanno aiutato molto. E’ stata una bella esperienza sotto diversi aspetti, sono cresciuto come persona e anche se non è andata benissimo, sono contento di averla fatta. Obiettivi? Giocare con continuità, ritagliarmi il mio spazio e dimostrare il mio valore perché magari tanta gente non se lo ricorda più. Con la speranza di arrivare un giorno in Nazionale. All’estero si lavora in maniera diversa, soprattutto in Inghilterra dove il calcio è più veloce e fisico”.

