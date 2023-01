Basile: “A Napoli hanno contestato ad inizio stagione De Laurentiis. Ogni tifoseria ha la società che si merita e viceversa…”

Il giornalista Massimo Basile tramite un commento sul proprio account Facebook, ha parlato così della Fiorentina: “A Napoli hanno contestato in estate un presidente che li ha portati in Champions. Lui ha risposto rinforzando la squadra. A Firenze è bastato vincere in estate con il Real Vicenza per dire occhio si lotta per la Champions. Ogni tifoseria ha la società che si merita, e viceversa. I tifosi non sono migliori dei loro presidenti, e viceversa”.