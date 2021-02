Basile: “Anche il pareggio sarebbe stato poco per la Fiorentina, poi Ranieri ci ha dato una bella lezione di calcio”

Sul proprio profilo Twitter il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha detto la sua in merito alla sconfitta della Fiorentina contro la Sampdoria: “Anche il pari sarebbe stato poco fino a quando non l’ha vinta Ranieri con il doppio cambio, Candreva–Quagliarella, che ha confezionato il gol decisivo. A quasi 70 anni l’uomo che ha vinto coppe, supercoppe e una Premier League, ha portato a scuola tutti noi”.

E poi ha commentato la proiezione del Cies secondo cui la Fiorentina chiuderà il campionato tredicesima a 44 punti con un “Me lo segno” che nasconde quantomeno un velo di scetticismo.