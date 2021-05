Basile: “Commisso e i fiorentini devono capire che sono più simili di quanto pensano. In questi anni si è parlato troppo poco di calcio”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Il Viola Park è un progetto che cambierà radicalmente la prospettiva della Fiorentina, che tra cinque anni potrebbe avere uno stadio e un centro sportivo nuovi. Ciò significa che il club viola avrebbe un valore internazionale altissimo”.

E poi ha aggiunto: “Noi fiorentini dovremmo cercare di capire che siamo più simili a Commisso di quanto pensiamo. Diego Della Valle si è sempre sentito in credito verso la Fiorentina per averla tirata fuori dalle difficoltà, e non vorrei che la stessa cosa stia succedendo anche a Commisso. Per spiegarmi meglio, è come se il presidente sentisse che Firenze non sia abbastanza grata verso di lui. In questi due anni si è parlato di tante cose ma poco di calcio, e mi auguro che presto si possa trovare un terreno comune tra la proprietà e i tifosi”.