Basile: “Dichiarazioni di Nicchi? E’ come se un arbitro tirasse un pugno a un giocatore. Commisso può rivoluzionare il calcio italiano”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato a Radio Bruno Toscana in merito alle ultime vicende di casa Fiorentina: “La risposta di Nicchi è fuori dalle righe, perché fino a prova contraria Commisso ha il diritto di contestare, in quanto tesserato. Nicchi invece, come rappresentante di una categoria, non può scendere allo stesso livello. E’ come se un giocatore spingesse l’arbitro, e l’arbitro gli tirasse un pugno. Da quel che mi risulta le società non hanno gradito la reazione di Nicchi, perché è risultato poco sereno, non super partes, che prende posizione nei confronti di qualcuno. Livello Serie A? C’è grande sudditanza psicologica. Una conferenza della Juve e una conferenza del Benevento, sono due cose completamente diverse. Tale sudditanza è il grande problema del nostro calcio, molto più degli errori degli arbitri. L’ingresso in scena di Commisso ha spostato degli equilibri, le sue parole possono causare qualcosa di grosso. Non è un attacco alla Juve, ma un consiglio per migliorare il calcio italiano e magari portarlo al livello della Premier League“.