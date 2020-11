Basile: “Friedkin si è affidato a una società specializzata che ha lavorato anche per il Real Madrid nel disegnare l’organigramma. Con Commisso origine diversa e probabilmente obiettivi differenti…”

Commisso e Friedkin…a confronto. Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile su Twitter ha parlato anche dei movimenti del fresco Patron della Roma: “Dan Friedkin si è affidato a una società specializzata nel disegnare l’organigramma dei club in base alle varie esigenze. La Retexo segue modelli di valutazione simili a quelli dei giocatori. Ha lavorato per Real, Barça e Psg. Commisso? Generazione diversa, ramo industriale diverso, origine diversa, probabilmente obiettivi differenti”.

