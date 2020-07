Basile: “In questo momento la Fiorentina ha un gigante che ha vinto tutto e un nano che non ha vinto niente. Chiesa ha la testa altrove”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile tramite Twitter ha parlato così del momento di Federico Chiesa: “In questo momento la Fiorentina ha un gigante che ha vinto tutto e un nano che non ha vinto niente. Il calcio non è democratico: non possono giocare insieme. Chiesa ha la testa altrove. Non il segno distintivo dei top player. Se a 22 anni fai lo svogliato non è un segnale da campione. La testa ti dice a che livello starai. Non mi sembrano grandi segnali”.



