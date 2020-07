Basile: “Juric piaceva a Pradè ma non convinceva Rocco; a Firenze non c’è tempo per gli esperimenti. Spalletti è escluso perchè…”

Il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato su Twitter della questione allenatore: “Evitiamo paralleli tra Pioli e Iachini. Il buon Beppe ha raggiunto la salvezza ma non dimentichiamo che con il Brescia nel primo tempo, Sassuolo e Verona, non il Real, non ci aveva capito niente. De Zerbi sarebbe stato l’ideale, ma è bello che faccia crescere il Sassuolo. Juric? Piaceva a Pradè ma non convinceva Rocco. Questo è il primo anno che fa bene. Lo stesso tecnico del Verona ha ammesso che questa è stata la sua stagione più bella. A Firenze non c’è tempo per gli esperimenti. Spalletti escluso: ha ancora un super contratto con l’Inter”.

