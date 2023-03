Basta un tocco preciso di Zaccagni per battere Mancini e Mourinho: la Lazio vola al secondo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria di misura per la Lazio che ha vinto il derby della Capitale per 1-0, grazie alla rete di Zaccagni al quarto d’ora della ripresa. La Roma aveva pareggiato subito con un autogol beffardo di Cataldi, rete annullata però dal Var per fuorigioco. La squadra di Mourinho era anche in 10 per l’espulsione di Ibanez nel primo tempo, nella corrida finale invece rossi per Marusic e Cristante.

La nuova CLASSIFICA di Serie A:

Napoli 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Roma 47, Atalanta 45, Juventus 38, Udinese 38, Torino 37, Fiorentina 37, Bologna 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.