Basta una doppietta del solito Muriel all’Atalanta, che torna a vincere a Crotone. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E’ bastato un tempo all’Atalanta per regolare la pratica Crotone e ha deciso tutto un ex viola come Luis Muriel, autore di una doppietta nella prima frazione di gioco. I calabresi l’avevano riaperta poco prima dell’intervallo con la rete di Simy mentre nel secondo tempo pari solo sfiorato con un’occasione sprecata da Messias. La squadra di Gasperini ritrova la vittoria quindi dopo due k.o. consecutivi.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 13, Atalanta 12, Sassuolo, Napoli 11, Inter 10, Sampdoria, Juventus, 9, Verona, Roma 8, Cagliari, Lazio, Fiorentina 7, Benevento 6, Spezia 5, Parma, Genoa 4, Bologna, Udinese 3, Crotone, Torino 1.