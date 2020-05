Batistuta segna per l’undicesima giornata consecutiva e stabilisce un record che resiste ancora oggi – VIDEO

Hanno provato a insidiarlo, qualcuno dice che l’hanno eguagliato. Ma la verità è che il record di giornate consecutive in gol continua ad appartenere solo a Gabriel Omar Batistuta. L’attaccante della Fiorentina, a differenza di Quagliarella e Ronaldo, segnò infatti per 11 giornate di fila scendendo sempre in campo. Oggi andiamo quindi a rivivere la partita che consegnò al Re Leone il record, permettendogli di superare Pascutti che si era fermato a 10. La sfida in questione è Fiorentina–Sampdoria della stagione 1994/95, un rocambolesco 2-2 al Franchi. Al vantaggio di Platt risponde proprio Batistuta su rigore, una conclusione di potenza che gli vale quel primato che ancora oggi resiste. Segna poi Vierchowod per la Fiorentina, ma nel finale Gullit pareggia fissando il risultato sul 2-2. Quella partita viene ricordata non tanto per il risultato, quanto appunto per la rete di Batigol che entrò insieme con lui nella storia. E nonostante alcuni opinionisti o giornalisti abbiano parlato di record eguagliato da parte di Quagliarella prima e Ronaldo poi, in realtà esso continua ad appartenere a Batistuta, uno dei più grandi attaccanti che il campionato italiano abbia mai conosciuto.