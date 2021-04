Beldì: “Castrovilli speriamo non ce lo freghino. Antognoni? Gli ho insegnato io a giocare…”

Il noto regista Paolo Beldì è intervenuto a Radio Bruno parlando del compleanno di Giancarlo Antognoni dicendo: “Ad Antognoni ho insegnato io a giocare… Era qui vicino, ad Asti. In più siamo registi tutti e due”

Oltre allo scherzo ha aggiunto:”E’ rimasto sempre fedele alla Fiorentina, è stato il ragazzo che guardava le stelle oltre che grande intenditore di calcio, visto che Rui Costa l’ha scoperto lui. Ora abbiamo Castrovilli, che piano piano (ride ndr). Per me ha fatto una stagione sufficiente, speriamo non ce lo freghino come succede sempre quando abbiamo qualcuno di forte”