Bellinazzo: “Assurdo disincentivare un privato a investire 250 milioni per un nuovo stadio. I 95 milioni del Recovery Fund sono insufficienti…

Il giornalista de Il Sole 24ore, Marco Bellinazzo, si è espresso sul suo profilo twitter sul tema del restyling dello stadio Franchi utilizzando i fondi provenienti dal Recovery Fund:

“Solo a me pare assurdo che a Firenze si sia disincentivato un privato a investire 250 milioni per un nuovo stadio e si useranno 95 milioni del Recovery Fund (pubblici) per ristrutturare il Franchi (somma peraltro insufficiente a renderlo redditizio)?