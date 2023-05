Bellinazzo: “Ecco quanto potrebbe incassare la Fiorentina tra Conference League e Supercoppa Italiana. Siamo lontanissimi da Champions ed Europa League”

L’esperto di Calcio&Finanza e giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Per capire quanto incasserà la Fiorentina dalla Conference basta vedere cos’è successo l’anno scorso alla Roma. Con la vittoria finale e i vari premi nelle case viola arriverebbero una ventina di milioni, da sommare chiaramente ai soldi del botteghino per le partite in casa. Siamo lontanissimi dalle cifre di Champions ed Europa League, ma sono comunque numeri interessanti. Non credo invece che il nuovo format della Supercoppa Europea, che coinvolge anche la vincitrice della Conference, verrà adottato già dal prossimo anno”.

E poi ha aggiunto: “Altri incassi per la Fiorentina arriveranno dalla Supercoppa Italiana. La vincitrice avrà un premio importante, le altre tre partecipanti invece potrebbero spartirsi un montepremi di 20 milioni. Caso Juventus? Tutte le decisioni lasciano perplesse nell’insieme. Non hanno appurato eventuali illeciti fino in fondo, la Juventus ha fatto bene a chiudere i conti e crearsi un salvacondotto europeo. Se la Uefa dovesse squalificarla salterebbe la partecipazione alla Conference, un danno minore per i bianconeri”.