Bellinazzo: “I soldi del PNRR investiti sul Franchi potevano essere usati per altro. Ma la colpa non è di Commisso, che non ha potuto fare niente”

Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato dello stadio della Fiorentina, commentando la complicata situazione degli ultimi giorni. Ecco cosa ha detto a Tuttomercatoweb.com: “Questo impianto verrà ristrutturato con i nostri soldi e non con quelli di Commisso; una soluzione che limita le possibilità della Fiorentina e che non porta una grande mano al club viola. I soldi del PNRR potrebbero tranquillamente essere usati per altro, ma la colpa non è certo del presidente della Fiorentina dato che non gli è stato reso possibile investire“.

E aggiunge: “Evidentemente, tanti personaggi si mettono in mostra quando si parla di stadio. Penso che sia deleterio, in tema, continuare con questa visione strutturale e politica. Impossibile rifare gli stadi per EURO2032? Dichiarazione parziale, un grande evento sarebbe utile ma l’Italia ha già perso una chance importante nel 2012”.