Bellinazzo sui diritti TV del prossimo triennio della Serie A. Si va verso l’accoppiata DAZN-Tim

Marco Bellinazzo, firma de Il Sole 24 Ore, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare il punto sulla concessione dei diritti tv del prossimo triennio di Serie A: “Si va verso DAZN – Tim. Una quindicina di club dovrebbero essere dalla loro parte, ricordando che bastano 14 voti a favore dell’offerta economica più alta, che ad oggi è appunto quella di DAZN supportata da Tim. Questa accoppiata garantisce 840 milioni di euro che, di questi tempi, Sky evidentemente non può permettersi, arrivando al massimo a 750 milioni. Poi credo che Sky stai diventando una piattaforma multi service, sta un po’ cambiando il suo modello di business”.

Ma per vedere tutte le partite, un consumatore come deve comportarsi? “Vincendo DAZN-Tim il canale principale sarà quello streaming, quindi sarà necessario un collegamento ad internet, possibilmente a banda larga con connessione veloce. Grazie al supporto di Tim speriamo non ci siano problemi sotto questo punto di vista. Dazn sta anche acquisendo delle frequenze sul digitale terrestre, per ovviare a quei problemi di connessioni presenti in certe aree del paese dove è meno semplice avere una connessione internet di un certo livello. A conti fatti poi sicuramente DAZN darà tutte le delucidazioni del caso”.

Su Commisso e il suo ruolo nella cessione dei diritti della Serie A alla CBS: “Il numero uno viola ha avuto un ruolo importante, come confermato dalla Lega. In generale hanno influito molto le tante proprietà americane che ci sono in Serie A, e questo ha riacceso l’interesse negli Stati Uniti per il calcio italiano. Questo accordo porterà alla Lega una cifra intorno ai 50/60 milioni di euro annui, ed è un’ottima notizia per il nostro calcio. Non compenseranno però i forti cali che ci sono per quanto riguarda i diritti esteri in altri paesi, ma la Lega spera che, insieme ai diritti nazionali, si possa raggiungere quota 1 miliardo o poco più di incassi annuali”.

Sul fair play finanziario: “Il fair play finanziario viene di fatto modificato in questi mesi per via della pandemia, anche se il suo obiettivo lo stava raggiungendo a pieni voti, che era quello di ridurre gli indebitamenti dei club. Ora si cercherà di guardare al futuro e meno alle regole contabili delle azioni passate dei club”.