Belotti chiama i compagni: “Addio, vado via dal Torino”

Andrea Belotti-Torino: siamo ai titoli di coda. Il centravanti, riporta Tuttosport, ha chiamato tutti i suoi compagni annunciando loro che non rinnoverà il proprio contratto con il Toro e andrà a giocare altrove dalla prossima stagione.

Dove? Questo Belotti non l’ha detto. Quello che c’è di certo è che diverse squadre si sono interessate a lui visto che è un free agent e che non c’è da pagare il cartellino per il suo trasferimento. Tra queste anche la Fiorentina, che lo aveva già trattato in passato. Oltre ai viola, si sono avvicinate al giocatore anche West Ham, Atalanta e Napoli, ma il suo sogno sarebbe andare al Milan.