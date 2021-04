Belotti verso l’addio al Torino: c’è anche la Fiorentina

Mentre la Fiorentina è alle prese con il complicato rinnovo di Dusan Vlahovic, anche il Torino non se la passa bene con Andrea Belotti. Anzi, probabilmente la situazione dei granata è peggiore di quella della Viola dato che il contratto del capitano scade nel 2022 (quello del serbo, nel 2022).

Tant’è che il club di Cairo si sta già guardando attorno e in caso di retrocessione del Cagliari, vorrebbe affondare il colpo per Joao Pedro. Questo perché Belotti sembra destinato a rifiutare il rinnovo e ad andarsene. Secondo Tuttosport, sul Gallo ci sarebbe l’interesse di diverse squadre: Lione, Milan, Roma e anche la Fiorentina. Il club di Commisso – aggiungiamo noi – potrebbe iscriversi alla corsa per il capitano del Torino soltanto in caso di addio di Vlahovic.