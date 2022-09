Belözoğlu: “La Fiorentina è la favorita nel girone, ma vogliamo arrivare primi. Terim? Il più grande allenatore turco di sempre”

L’allenatore dell’İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Ecco le sue parole, correlate anche a Fatih Terim: “Lui è stato il più grande allenatore in Turchia. Sappiamo che è molto rispettato in Italia ed è un idolo anche in Turchia. Vogliamo tutti essere come lui qui, anche io l’ho avuto quando giocavo al Galatasaray ed è stata una persona molto importante”.

Sulla partita, aggiunge: “Vogliamo confermarci e vincere, vogliamo arrivare primi in questo girone. La favorita è la Fiorentina, non ci capita spesso di affrontare avversari del genere”.