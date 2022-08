Benassi esposto in vetrina e la sua cessione si avvicina

Marco Benassi è stato lanciato dal primo minuto in campo nel match che la Fiorentina ha giocato contro la Cremonese. Segnale di permanenza in viola? Non proprio, anzi diremmo che è stata una mossa in senso contrario, è come se il giocatore fosse stato messo in vetrina per favorire la sua cessione.

E in questo senso l’ipotesi che possa andare allo Spezia a giocarsi la propria stagione sta diventando sempre più concreta. Italiano vede Benassi come terzino destro, ma in quella posizione è addirittura il terzo nella gerarchia perché prima di lui vengono Dodô e Venuti. Entrambi non sono al meglio con il primo in ritardo di condizione e con il secondo in recupero dopo che ha lamentato problemi nel corso del precampionato.

E allora la conseguenza logica è che per Benassi debba essere trovata una soluzione che significa cessione.