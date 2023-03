Benassi (prep portieri): “Alla Fiorentina abbiamo la fortuna di lavorare con tre giocatori bravi”

Il preparatore dei portieri della Fiorentina Massimilano Benassi ha parlato a La Gazzetta del Mezzogiorno, in un’intervista nella quale è intervenuto anche sui portieri viola. Le sue parole sono precedenti al grave infortunio di Sirigu in amichevole, che lo costringerà a saltare il resto della stagione. Queste le sue parole:

“Alla Fiorentina ho la fortuna di lavorare con tre ragazzi bravissimi come Terracciano, Sirigu e Cerofolini. Prima la scuola di portieri in Italia era considerata più importante, ora vedo che gli estremi difensori dei top club di Serie A sono principalmente ragazzi stranieri. La Lazio con Provedel ha trovato un ottimo prospetto. La partita contro il Lecce? Sono stato portiere dei pugliesi, per me è stato emozionante. Faccio il tifo per la loro salvezza”