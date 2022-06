Benedetto Ferrara: “E’ scoppiato nuovamente l’amore tra la Fiorentina e Ramadani. Del resto ha Italiano e ha portato 60 milioni per Chiesa…”

Ironico e pungente come sempre. Il giornalista Benedetto Ferrara tramite un editoriale su La Nazione ha trattato alcuni temi di attualità viola: “C’è chi dice che Italiano abbia già firmato fino al 2025, c’è chi parla di rinvio di qualche giorno. C’è chi ha visto Delio Rossi al casello Prato est viaggiare in direzione Firenze con due guantoni da boxe sistemati sul sedile lato passeggero. L’unica certezza sta nel nuovo amore scoppiato tra la Fiorentina e l’agente Fali Ramadani, abilissimo nel rialzare la testa in casa viola grazie all’ingresso nella sua scuderia di Vincenzo Italiano, il simbolo della rinascita della Fiorentina e del suo gioco.

Poi ha proseguito: “D’altra parte il manager ha portato i 60 milioni di Chiesa, e questo distingue i procuratori buoni da quelli cattivi. Ci sta che porti anche un ventino per Milenkovic e magari qualche alternativa, che non sia la figurina di Nastasic”.