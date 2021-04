Benedetto Ferrara: “Fiorentina con un’immensa pochezza e con idee rare e confuse. Vengono additati nemici immaginari per distogliere l’attenzione dai problemi reali”

Fiorentina in difficoltà e questo non solo nell’ultima settimana, ma almeno da due anni e mezzo. In questo contesto il giornalista de La Repubblica, Benedetto Ferrara, scrive sul proprio giornale: “Le critiche non piacciono, ma di solito è meglio rispondere coi fatti. Additare i tifosi e i nemici immaginari per distogliere l’attenzione dai problemi reali è un classico. Poi però, come detto, ci sono i fatti. E questi raccontano di una immensa pochezza e di idee rare e confuse, oltre che di una classifica che sistema la Fiorentina a pochi passi da baratro. E lì le ruspe servono a poco”.