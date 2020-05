Benedetto Ferrara: “Iachini ha fatto un discreto lavoro, questo non è il momento delle rivoluzioni. Le frasi di Commisso…”

Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Lady Radio parlando del futuro di Iachini: “Le frasi di Commisso sono figlie del buon senso. Il concetto è spostato a quella che era l’idea primogenita, ovvero che il suo futuro fosse legato a questa stagione. Tutte le partite saranno concentrate, in caso di ripresa, quindi servirà il buon senso. Che senso avrebbe cambiare? Credo che Iachini abbia fatto un discreto lavoro, mi auguro che vada oltre che è la sua fama, di allenatore che oggi non ha mai lottato per traguardi. E’ chiaro che questo non è il momento delle rivoluzioni”.