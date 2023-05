Benedetto Ferrara: “Jovic e Terzic si sono giocati tutto su Instagram. Sfidare allenatore e spogliatoio porta con sé solo l’ennesima panchina”

Il caso Jovic-Terzic, che si è aperto dopo la sconfitta della Fiorentina nella semifinale d’andata della Conference League, è stato in parte archiviato sia dal dg viola, Joe Barone, che dal tecnico, Vincenzo Italiano.

Però sull’argomento ci torna stamani il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, che si lascia sfuggire una frase di commento, pubblicata sul giornale per il quale collabora: “Qualcuno si aspettava di vedere Jovic (contro l’Udinese ovviamente ndr). Ma lui e Terzic hanno preferito giocarsi tutto su Instagram. Sfidare allenatore e spogliatoio in momenti come questi porta con sé solo l’ennesima panchina”.

Il centravanti serbo è quello che ha sicuramente pagato il dazio maggiore in questa vicenda anche perché Terzic comunque per qualche minuto lo si è visto in campo, a differenza sua.