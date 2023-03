Benedetto Ferrara: “La Fiorentina a ritmi alti è un’altra storia. Italiano ha rimesso in carreggiata una squadra che a primavera ci racconterà molto”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha analizzato sulle pagine dell’edizione odierna de La Nazione la vittoria della Fiorentina contro il Milan: “Fiorentina perfetta. Un gioco corale, vivo, intenso. Prima sui palloni, pronta a ripartire, decisa nel mettere sotto i campioni d’Italia in una partita che ha riempito gli occhi di chi la ama, di chi soffre, di chi aspettava da tempo una notte come questa. Bravi tutti, ma è importante mettere in risalto la prova di una difesa capace di chiudere la strada a un Milan incapace di sfuggire alla rete costruita a tutto campo da Italiano”.

E ha proseguito così: “Bravi i centrali, gli esterni, Terracciano, ma merito di tutti, del pressing alto, di una condizione atletica che non ha fatto respirare il Milan. La Fiorentina a ritmi alti è un’altra storia. Applausi anche a Italiano, che ha rimesso la squadra in carreggiata alle porte di una primavera che ci racconterà molto. Moltissimo”.