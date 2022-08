Benedetto Ferrara: “La nascita del Viola Club Fali Ramadani, agente abile nel carpire le grazie di Joe dopo aver fatto coppia fissa col gestore precedente”

E’ stata una settimana, quella che abbiamo vissuto, caratterizzata dal rinnovo del contratto di Nikola Milenkovic. Il difensore ha prolungato il proprio rapporto con la Fiorentina fino al 2027, grazie al lavoro fatto dalla dirigenza, dal tecnico Italiano e con il placet del procuratore, Fali Ramadani.

Su questa vicenda, scrive il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, con un tocco di ironia che gli è proprio: “Viva Nikola, ottimo difensore e bravo ragazzo. A seguire le nascita del Viola Club Fali Ramadani, agente abile nel carpire le grazie di Joe (Barone ndr), dopo aver fatto coppia fissa con il gestore precedente. Prima qua e poi là, un vero politico dei nostri tempi, Chapeau. Odio e amore. Per citare alla lontana Catullo (ex obiettivo). Abbiamo bisogno dell’uomo forte, non c’è niente da fare. E’ nella natura umana adorare qualcuno. Per poi mandarlo al macero. Ovvio”.