Benedetto Ferrara: “Non avevamo un centravanti, ne abbiamo scoperti due. E’ chiaro che la Fiorentina ha scelto le coppe per dare un senso alla stagione”

Il giornalista Benedetto Ferrara, su La Nazione, ha analizzato così la vittoria della Fiorentina in terra portoghese: “Non ne avevamo uno, all’ora dell’aperitivo ne abbiamo trovati due per quattro gol che valgono tanto, tantissimo. Almeno sulla strada europea. Applausi alla Fiorentina e solo lodi per i 2 centravanti esplosi in terra portoghese. Bravo Jovic, bravissimo Cabral, giusto perché entrato in corsa e protagonista con due gol come il compagno, il primo del quale davvero di qualità superiore, con quel sombrero che ci ha fatto brillare gli occhi. E’ chiaro che la Fiorentina ha scelto le coppe per dare un senso alla stagione. Ma, alla fine, la cosa più bella è vedere due prime punte motivate dalla concorrenza. La squadra, reduce da partite frustranti, è sana, viva e orgogliosa”.